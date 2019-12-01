В аэропорту Кольцово появилось онлайн-бронирование парковки со скидками

15:10 | 4.12.2019

Фото: ural.kp.ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово появилось онлайн-бронирование парковочных мест. Гостям, оплатившим стоянку заранее, будут делать скидки.



Размер скидки будет зависеть от того, насколько заранее пассажир оплатил парковку. Таким образом, можно будет сэкономить до 40% от первоначальной стоимости. Забронировать место можно минимум за сутки.



Главное, что нужно будет сделать пассажиру – предъявить при въезде на парковку QR-код. Иначе бронь будет аннулирована, а гостю придется рассчитываться по стандартному тарифу – 500 рублей в сутки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»