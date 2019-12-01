В Свердловской области пройдет 10-я добровольческая акция «10 000 добрых дел»

14:44 | 4.12.2019

Фото: организаторы акции

Уже завтра, 5 декабря, свердловчане смогут принять участие в 10-й добровольческой акции «10 000 добрых дел». Как сообщили в администрации Екатеринбурга, акция будет проходить в рамках Дней милосердия в Свердловской области в соответствии с указом губернатора.



В рамках акции на Урале состоится множество локальных добровольческих мероприятий и проектов, таких как благотворительные концерты, оказание помощи детям, пожилым и одиноким людям, а также сборы вещей, книг, игрушек и денег. Одной из главной задач акции является воспитание гражданской ответственности в молодежной среде и поддержка добровольческих инициатив.



Отмечается, что в рамках юбилейной в области состоится конкурс, в котором смогут принять участие добровольческие объединения высших и средних специальных учебных заведений, школ и детских садов, учреждений социального обслуживания и социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области. Информацию о проведенных мероприятиях им нужно будет выслать в СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» по адресу электронной почты nedeladobra96@gmail.com до 10 декабря. Победителей наградят благодарственными письмами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»