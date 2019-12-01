Новости дня
14:27 | 4.12.2019
пресс-служба Дворца молодёжи
Свердловских школьников зовут принять участие во Всероссийском конкурсе
В этом году конкурс проводится уже в пятый раз, в 61 субъекте РФ. По традиции победители и призеры поедут на профильную программу «Большие вызовы». Она состоится в «Сириусе» в июле 2020 года, сообщает пресс-служба Дворца молодёжи.
Конкурсный отбор включает в себя два трека – региональный и дистанционный, которые проводятся параллельно.
В Свердловской области региональный трек проходит по 9 направлениям. Заявки на участие принимаются с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года на сайте https://konkurs.sochisirius.ru.
Направления конкурса в Свердловской области:
• Беспилотный транспорт и логистические системы;
• Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение;
• Генетика, персонализированная и прогностическая медицина;
• Когнитивные исследования;
• Космические технологии;
• Нанотехнологии;
• Нейротехнологии и природоподобные технологии;
• Современная энергетика;
• Умный город и безопасность.
Также можно принять участие в дистанционном этапе по 3 направлениям, которые не представлены в регионе:
• Агропромышленные и биотехнологии;
• Новые материалы;
• Освоение Арктики и Мирового океана.
Для участия необходимо подать заявку до 1 марта 2020 года. Отметим, что в этом году обязательной стала регистрация всех участников конкурса. Выбрать можно только одно конкретное направление и трек.
Сайт регионального трека в Свердловской области – https://project66.ru/.
© «Вечерние ведомости»
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