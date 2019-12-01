Компанию, занимавшуюся благоустройством сквера за екатеринбургским Оперным театром, оштрафуют за срыв сроков

14:02 | 4.12.2019

Фото: znak.com

Компания, занимавшаяся благоустройством сквера за Оперным театром, будет оштрафована за срыв сроков. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, акт о нарушении срока производства работ компанией «Новэкс» будет составлен сегодня.



За каждый день просрочки компании будет начисляться пени.



Напомним, планировалось, что работы в сквере завершатся 3 декабря. На них власти города выделяли более 151 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»