В Свердловской области будут судить уральца, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти

13:46 | 4.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области будут судить жителя поселка Арти за применение насилия в отношении представителя власти. Как рассказали в региональном Следственном комитете, подозреваемый применил насилие в отношении полицейского, находясь в состоянии опьянения.



Отмечается, что днем 24 октября полицейские заметили двоих граждан с признаками опьянения и попросили их предъявить документы с целью пресечения административного правонарушения. Документов у одного из мужчин не было, поэтому полицейские попросили его проследовать в участок для установления личности. Тот отказался и стал сопротивляться, вырываться, хвататься за форменную одежду полицейского, а также сорвал нагрудный знак. После этого полицейский надел на нетрезвого наручники, отвел к служебному автомобилю и начал усаживать в отсек для задержанных. В это время подозреваемый применил насилие в отношении сотрудника полиции.



Следует отметить, что ранее мужчна не был судим, а моральный вред полицейскому возместил путем принесения извинений.



Сейчас уголовное дело направлено в суд. Согласно материалам дела, обвиняемому грозит штраф.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»