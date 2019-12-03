Евгений Куйвашев заработал миллиард для региона

12:49 | 4.12.2019

Субсидии за эффективность работы губернаторов распределило правительство России между пятьюдесятью регионами РФ. Эффективность работы Евгения Куйвашева была оценена в один миллиард рублей, именно такую сумму получит регион в виде гранта.



Распоряжение о распределении субсидий опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Всего из бюджета РФ на эти цели выделено 45 миллиардов рублей, которые «за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Федерации и деятельности региональных органов исполнительной власти в 2019 году» были распределены между 50 регионами.



Отметим, что суммы полученных субсидий у всех разные. Самую большую, 1,59 млрд рублей, получит Республика Крым. Кроме Крыма в тройке лидеров Санкт-Петербург и Краснодарский край. Свердловская область оказалась в «золотой середине», заняв 21-е место по объёму получаемых денежных средств.

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