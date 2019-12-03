Коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада в Екатеринбурге

12:01 | 4.12.2019

Фото: Вечерние Ведомости

Коммунальные службы уральской столицы продолжают приводить в порядок город после снегопада. Как сообщили в Комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга, днём 3 декабря рабочие вывезли на полигоны 1242 тонны снега, а минувшей ночью – 3891 тонну.



Всего на дороги днем 3 декабря выезжали 185 единиц техники и 463 рабочих, в ночь с 3 на 4 декабря 281 единица и 154 рабочих.



Кроме того, главной задачей для городских служб на сегодняшний день остается борьба с наледью на проезжей части, а также уборка и подсыпка тротуаров и пешеходных зон противогололедным материалом и мелкофракционным щебнем.



Сегодня днем коммунальные службы планируют задействовать в приборке улиц 191 единицу спецтехники и 447 рабочих.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»