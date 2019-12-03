Клинический перинатальный центр Екатеринбурга прошел сертификацию

11:51 | 4.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбургский клинический перинатальный центр прошел сертификацию, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



Специалисты центра прошли двухдневный аудит Национального института качества федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Им удалось подтвердить высокое качество оказываемой помощи.



За работой медиков следили специалисты Национального института качества федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения эпидемиолог Татьяна Желнина и акушер-гинеколог Константин Логунко. Так, в рамках сертификации они оценили 11 разделов, в том числе систему управления персоналом и организацию оказания медпомощи.



Отметим, что по словам главврача центра Сергея Мартиросяна, сертификация была значимым событием, определившим направления для дальнейшего развития и совершенствования работы больницы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»