Юным уральцам расскажут о святой Екатерине на уроках

11:22 | 4.12.2019

Фото: bbc.com

В школах уральской столицы накануне Дня святой Екатерины проведут уроки Екатеринбурговедения. Юным свердловчанам расскажут об истории города и о том, какую роль в ней сыграла императрица Екатерина I.



Как передает портал 66.ru, подготовкой методички и вебинара для уроков занимались специалисты Миссионерского института Екатеринбургской епархии и Институт образовательных стратегий. Ученики средних и младших классов посетят уроки истории города уже на этой неделе.



По словам пресс-секретаря Екатеринбургской епархии Анжелы Тамбовой, такие занятия в школах нужны, чтобы восполнить дефицит информации и просвещения, ведь сегодня многие жители не знают, с чего начинался Екатеринбург.



Отметим, что День памяти святой Екатерины отмечается 7 декабря. Уроки в школах станут частью программы первых Екатерининских дней, проходящих с 1 по 15 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»