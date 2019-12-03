В Екатеринбурге на Химмаше украли колеса Audi

11:01 | 4.12.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В Екатеринбурге продолжают разувать иномарки. На этот раз без колес оставили Audi.



Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», кража произошла во дворе дома на Грибоедова, 21.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»