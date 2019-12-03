«Автомобилист» обыграл «Торпедо» на выездном матче в Нижнем Новгороде

10:03 | 4.12.2019

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

«Автомобилист» провел матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Уральской команде удалось обыграть соперников со счетом 2:3.



За «Торпедо» шайбы забили Михаил Варнаков и Станислав Бочаров. Из «Автомобилиста» голы были забиты Найджелом Доусом, Дэном Секстоном и Питером Холландом.



В следующий раз «Автомобилист» сыграет с ХК «Сочи». Встреча состоится 5 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»