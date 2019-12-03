На Химмаше в Екатеринбурге эвакуировали цех по производству трансформаторов из-за пожара

09:47 | 4.12.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Вчера поздним вечером на Химмаше эвакуировали цех по производству масляных трансформаторов на Черняховского, 61. Из-за загоревшегося баллона с ацетиленом в здании мог произойти взрыв.



Всего из цеха вывели 15 человек. Как сообщили в ИА «Ночные новости», на месте работали 12 сотрудников МЧС с 3 единицами пожарной техники. Баллон загорелся из-за обрыва вентиля.



На расстоянии 20 метров от очага возгорания находились масляные ванны, на которые мог распространиться огонь. Кроме того, была угроза взрыва баллона при тушении его водой. Поэтому пожарным пришлось дождаться, пока баллон полностью прогорит и эвакуировали его на безопасное расстояние.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»