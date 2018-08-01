В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии перекресток Радищева – 8 Марта залило водой

В уральской столице на перекрестке улиц Радищева и 8 Марта образовался потоп. Вода, залившая перекресток из-за коммунальной аварии, проникла даже в подземный паркинг «Гринвича».Как рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал», на место аварии уже выехала бригада. Если прорванная труба находится в ведении «Водоканала», то утечкой займутся они.Информации об отключении водоснабжения ещё не поступало.