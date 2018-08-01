Процесс записи в первые классы школ Екатеринбурга существенно изменится

Глава департамента образования города Екатерина Сибирцева.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

В Екатеринбурге существенно изменится процесс записи в первые классы школ. Об этом рассказала сегодня глава департамента образования города Екатерина Сибирцева и представители компании «Ростелеком», которая обеспечивает доступ горожан на портал госуслуг.«Примерно 21 тысяча первоклассников пойдут в школы в следующем году — это на уровне прошлого года. Наша инициатива о расширении льготных категорий граждан нашла поддержку, и с 15 декабря смогут подать заявления по закрепленным территориям родители тех детей, которые живут в одной семье и по одному месту жительства», — объяснила Екатерина Сибирцева.Как рассказали представители «Ростелекома», изменений будет несколько.Во-первых, изменяется сама форма подачи заявлений на портале. Теперь заявки будет принимать и аккумулировать межведомственная система, работающая в автономном режиме, что позволит избежать проблем, которые возникали в прошлом году, тогда сформированные заявки, по непонятным причинам были приняты лишь утром.Во-вторых, компания предоставит родителям возможность протестировать систему в работе заблаговременно. Так, 5 декабря с 22 до 23 часов пройдет «народное тестирование». Все желающие могут потренироваться отправлять заявки. В свою очередь для связистов это будет возможность отработать схему действий в режиме реальной нагрузки.«Народное тестирование имеет две цели. Во-первых, мы проверим систему, учитывая нагрузку, которую создадут граждане. А люди смогут посмотреть заранее этот процесс полностью, они смогут заполнить все поля и даже сохранить их», – объяснил важность тестирования представитель «Ростелекома» Сергей Федоров.В-третьих, несколько упростится процесс выбора школы. Номер учебного учреждения не нужно будет искать и подгружать из списка, родители сами будут вводить номер в соответствующее поле, в соответствии с пропиской. Это, в свою очередь, позволит избежать задержек, а соответственно повысит производительность портала.«Раньше школу можно было выбрать из выпадающего списка, в этом году мы упростили форму: гражданин может сразу указать номер школы, посмотрев заранее информацию о прикрепленных к школе территориях. Это существенно ускорит процесс», — говорит Федоров.Аналогичным образом изменится система записи в школу и через портал госуслуг.Но самым существенным нововведением станет новый график. Если раньше все льготники начинали подачу заявлений с 15 декабря, а основной период кампании начинался 1 февраля, то сейчас дни старта компании по записи детей в школы разведены по районам города.Сроки начала приёма заявлений о записи в 1-ый класс на 2020-2021 учебный год.• С 15.12.2019 по 23.01.2020 – приём детей, имеющих право на получение мест в первоочередном порядке, по прописке;• с 29.01.2020 – приём детей по прописке в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах;• с 30.01.2020 – приём детей по прописке в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах;• с 31.01.2020 – приём детей по прописке в Октябрьском и Кировском районах;• с 01.07.2020 – приём детей не по прописке. При наличии свободных мест в учебных заведениях.Кроме того, в центре муниципальных услуг напомнили, что после записи на сайте Госуслуг необхоимо в течение трех дней принести оригиналы документов в МФЦ и ЦМУ. Если понадобится открыть дополнительные отделения, это будет сделано. В ЦМУ также есть возможность предварительной записи. В прошлом году были случаи, когда не хватало мест предварительной записи, но в ЦМУ заверили, что в порядке живой очереди примут всех.Не оставят без внимания компанию по записи детей в школы города и надзорные органы. Так, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рассказала, что количество нарушений, связанных с подлогом документов, из-за которых возникали проблемы с записью в школы в прошлом году, в этом, хоть и незначительно, но уменьшилось.«Для нас это важная тема, мы, безусловно, будем проводить надзорные мероприятия. В прошлом году мы активно работали с населением. У нас есть свое видение того, что произошло год назад. Мы выявляли факты нарушений, у нас есть уголовная ответственность за подложные документы», — сказала она.По данным прокурора города, в 2017 году было восемь фактов таких преступлений, в 2018 году — девять, в 2019-м снова восемь.«По итогам прошлого года четыре уголовных дела рассмотрены. Не смотря на то, что виновным лицам назначены лишь штрафы, сам факт привлечения к уголовной ответственности может повлиять на что-то в будущем. В этом году, также как и в прошлом, будет открыта горячая линия и организованы личные приемы в прокуратуре», — сообщила Светлана Кузнецова.