Новости дня
17:43 | 3.12.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге состоялась акция памяти в честь Дня Неизвестного Солдата
В акции приняли участие председатель Екатеринбургской общественной организации инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов Фёдор Ледерер, ветераны из всех семи районов города, представители Администрации Екатеринбурга и областного военного комиссариата.
Во время открытия церемонии Фёдор Ледерер напомнил, что в этот день ежегодно жители собираются, чтобы почтить память воинов, погибших в ходе боевых действий. Первый Вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Москве был зажжен 8 мая 1967 года, а на сегодняшний день мемориалы есть уже во многих городах России, в том числе – в Екатеринбурге.
Сегодня участники акции памяти почтили погибших героев минутой молчания и возложили к их могилам и памятной стеле.
Добавим, что гранитную стелу в память о падших воинах на Широкореченском кладбище установили в 2012 году.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:43 | 3.12.2019
В Суксуне дополнительно расселят 68 жителей двух аварийных домов
17:23 | 3.12.2019
К концу рабочей недели на Среднем Урале ожидается метель
16:59 | 3.12.2019
Более шести тысяч сотрудников промпредприятий Прикамья прошли переобучение в рамках нацпроекта
16:53 | 3.12.2019
Частный сектор Перми преображается за счет городского бюджета
16:53 | 3.12.2019
В столице Урала больше месяца разыскивают двух сбежавших девочек
16:37 | 3.12.2019
Граждан научат правовой грамотности с помощью диктанта
16:33 | 3.12.2019
В Прикамье открыто движение по обходу п. Куеда
16:23 | 3.12.2019
Свердловчанин отсудил у завода 90 тысяч рублей за тугоухость
16:09 | 3.12.2019
На ЖБИ ребенок упал в открытый колодец
15:44 | 3.12.2019
Стрит-артер из Екатеринбурга обвинил Cropp в плагиате
14:47 | 3.12.2019
В столице Урала растет заболеваемость коклюшем
14:31 | 3.12.2019
В Перми появились новые площадки для выгула собак
14:26 | 3.12.2019
Движение общественного транспорта от станции «Пермь-1» будет организовано по-новому
13:53 | 3.12.2019
Свердловские онкологи удалили злокачественную опухоль через проколы
13:06 | 3.12.2019
В Свердловском районе Перми откроется универсальная ярмарка
12:39 | 3.12.2019
За год в Пермском крае по регпрограмме обустроено более 500 контейнерных площадок для мусора
12:13 | 3.12.2019
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 5 килограммов детских варежек
11:54 | 3.12.2019
Алексей Венедиктов в Екатеринбурге поспорил на тему роли СССР в развязывании Второй мировой войны
11:01 | 3.12.2019
Жители Свердловской области задолжали около 100 миллиардов рублей