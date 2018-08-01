В Екатеринбурге состоялась акция памяти в честь Дня Неизвестного Солдата

17:43 | 3.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбуржцы почтили память неизвестного солдата. Как сообщили в пресс-службе Администрации города Екатеринбурга, акция памяти состоялась сегодня, 3 декабря, на Широкореченском кладбище.



В акции приняли участие председатель Екатеринбургской общественной организации инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов Фёдор Ледерер, ветераны из всех семи районов города, представители Администрации Екатеринбурга и областного военного комиссариата.



Во время открытия церемонии Фёдор Ледерер напомнил, что в этот день ежегодно жители собираются, чтобы почтить память воинов, погибших в ходе боевых действий. Первый Вечный огонь на могиле неизвестного солдата в Москве был зажжен 8 мая 1967 года, а на сегодняшний день мемориалы есть уже во многих городах России, в том числе – в Екатеринбурге.



Сегодня участники акции памяти почтили погибших героев минутой молчания и возложили к их могилам и памятной стеле.



Добавим, что гранитную стелу в память о падших воинах на Широкореченском кладбище установили в 2012 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»