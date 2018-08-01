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16:53 | 3.12.2019
Фото: yandex.ru/images
В столице Урала больше месяца разыскивают двух сбежавших девочек
Виктория Ильчишина и Светлана Сумина самовольно ушли из дома еще 1 ноября этого года. С собой у них есть мобильный телефон. Одна из девочек отвечает на звонки, но возвращаться не собирается.
Приметы Виктории: рост 161 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, крашеные волосы до плеч темно-русого цвета, уши прилегающие. Особые приметы: многочисленные татуировки на внутренней части обеих рук, а также на правом и левом бедре, картавит.
Виктория Ильчишина. Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
Приметы Светланы: рост 153 см, среднее телосложение, прямые тёмно-русые волосы ниже плеч, серые глаза. Особая примета – родимое пятно под правым глазом размером около 0,5 см.
Светлана Сумина. Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочек, просят сообщить по телефонам 8 (343) 297-71-79 (круглосуточная линия) или 8 (343) 210-97-25 (следственный отдел СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга).
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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