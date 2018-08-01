В столице Урала больше месяца разыскивают двух сбежавших девочек



Виктория Ильчишина. Фото: sverdlovsk.sledcom.ru



Светлана Сумина. Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Екатеринбурге ищу сбежавших месяц назад 15-летних девочек. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.Виктория Ильчишина и Светлана Сумина самовольно ушли из дома еще 1 ноября этого года. С собой у них есть мобильный телефон. Одна из девочек отвечает на звонки, но возвращаться не собирается.рост 161 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, крашеные волосы до плеч темно-русого цвета, уши прилегающие.многочисленные татуировки на внутренней части обеих рук, а также на правом и левом бедре, картавит.рост 153 см, среднее телосложение, прямые тёмно-русые волосы ниже плеч, серые глаза.– родимое пятно под правым глазом размером около 0,5 см.Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочек, просят сообщить по телефонам(круглосуточная линия) или(следственный отдел СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга).