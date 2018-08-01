Свердловчанин отсудил у завода 90 тысяч рублей за тугоухость

16:23 | 3.12.2019

Фото: cinko-sulfat.com

Житель Каменска-Уральского отсудил у завода 90 тысяч рублей за выявление профессионального заболевания. Прокуратура проверила предприятие на соблюдение требований трудового законодательства.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что в мужчина работал на заводе более 35 лет. В результате длительного и постоянного воздействия производственного шума у мужчины обнаружилась двухсторонняя нейросенсорная тугоухость.



В рамках заключенного договора предприятие перечислило пострадавшему 10 тысяч рублей в качестве единовременного пособия. Прокурор обратился в суд с требованием о полной компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование и обязал предприятие выплатить мужчине еще 90 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»