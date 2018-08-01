16:09 | 3.12.2019

Сегодня днем в Екатеринбурге на ЖБИ ребенок упал в открытый колодец, находившийся на Новгородцевой, 25/1.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. На место происшествия выезжали три спасательные бригады в составе 12 человек.



К счастью, ребенок остался жив. Его достали спасатели и передали врачам. Какие травмы он получил, станет известно после медицинского заключения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»