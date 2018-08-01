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15:47 | 3.12.2019
Денег нет, но вы копайте. В бюджете Екатеринбурга до 2022 года денег на метро нет
Однако, судя по словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, на данный момент АО «Уралгипротранс», а это одна из крупнейших проектных организаций России, имеющая 82-летний опыт выполнения инженерных изысканий и комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры, успешно осваивает бюджетные деньги города, готовит документы по технологическому обоснованию и производит исследование грунтов.
На эти цели, кстати, из городского бюджета уже ушло 140 миллионов рублей. Ещё более 100 миллионов, из 250 выделенных на метрополитен в 2019 году, ушли на обновление составов метрополитена. Последние, как сказал мэр, были потрачены из бюджета в связи с тем, что так называемая инвестиционная составляющая, 4 рубля в стоимости каждого билета, эти расходы не покрывает.
«Полученные результаты мы будем обсуждать и с областным правительством», - отметил Высокинский, очевидно, имея в виду труд «Уралгипротранса».
Не забыл он подчеркнуть и то, что ранее на заседании Совета Федерации обсуждался вопрос о создании программ по поддержке строительства метрополитена в регионах России, в том числе и в Екатеринбурге.
«Мы будем ждать эту программу и под неё уже принимать корректировки в бюджет», - объяснил мэр. А пока, судя по всему, будут тратить деньги на изучение грунтов.
Напомним, ранее в опубликованном администрацией Екатеринбурга генплане развития города до 2035 года был оглашен график ввода в эксплуатацию второй ветки метрополитена. Часть этой ветки, соединяющей микрорайоны ЖБИ и ВИЗ, должна была быть запущена уже к 2025 году, но этого не произойдет.
© «Вечерние ведомости»
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