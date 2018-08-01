Сотрудников ОДКБ Екатеринбурга заставляют подписывать «коллективное обращение»

15:15 | 3.12.2019

Сотрудников областной детской клинической больницы Екатеринбурга после акции протеста заставляют подписать «коллективное обращение» в защиту главврача. Об этом пишет Накануне.RU со ссылкой на профсоюз медработников «Действие».



В профсоюзе считают, что таким образом администрация больницы дает своеобразный «ответ» на заявление с протестом против низких зарплат, которое подписали более 100 сотрудников больницы и направили его в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А в тексте коллективного обращения утверждается, что с данными жалобами в надзорные органы профсоюз якобы мешает работе всего отделения.



- Утверждается, что открытое заявление сотрудников не соответствует действительности, однако конкретные цифры зарплат на одну ставку никак не опровергаются, - рассказали в профсоюзе «Действие».



Добавим, что после протестов сотрудников ОДКБ против низких зарплат областной Минздрав начал проверку в больнице.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»