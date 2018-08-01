В столице Урала растет заболеваемость коклюшем

14:47 | 3.12.2019

Фото: news.day.az

В управлении здравоохранения Екатеринбурга рассказали, что в городе растет заболеваемость коклюшем. По данным главного внештатного эпидемиолога города Александра Харитонова, в этом году за девять месяцев заболели 260 детей, которые составляют 97% от общего числа заболевших.



Врачи призывают горожан пройти бесплатную вакцинацию от коклюша, так как выяснилось, что у 63% заболевших не было прививок. Отмечается, что распространение данной болезни было заметно и в прошлом году.



Коклюш поражает органы дыхательной системы, из-за чего возникают сильные приступы кашля. Заболевание также может сопровождаться тяжелыми осложнениями, например, пневмонией. Самый высокий показатель заболеваемости отмечается среди детей возрасте до года, которые могут подхватить инфекцию от непривитых взрослых.



Против коклюша вакцинация проводится на первом году жизни в три-четыре, пять-шесть месяцев. Дальше необходима ревакцинацией в 18 месяцев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»