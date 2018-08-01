В Екатеринбурге за восемь миллионов рублей отреставрируют женскую гимназию

14:22 | 3.12.2019

Фото: Google Maps

В Екатеринбурге отреставрируют женскую гимназию, расположенную на перекрестке Вайнера, 2 – Антона Валека, 11. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.



Женская гимназия была построена еще в начале прошлого столетия. Здание является объектом культурного наследия, но со времен постройки ни разу не ремонтировалось. Заказчик реставрации гимназии выступил ЕГТИ, который готов отдать за работы 7,9 миллионов рублей.



Согласно документации, подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет провести комплексные научные, архитектурные и инженерно-технические исследования, а также подготовить эскизы, чертежи и сам проект конструкции.



После этого подрядчик должен будет капитально отреставрировать старое помещение. Ремонт предстоит закончить в течение 250 дней с момента заключения контракта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»