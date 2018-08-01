Свердловские онкологи удалили злокачественную опухоль через проколы

13:53 | 3.12.2019

Фото: recipe.ru

В Свердловском областном онкодиспансере абдоминальные хирурги впервые удалили злокачественную опухоль в желудке через миллиметровые проколы. В большинстве случаев такие операции делают через большие разрезы.



Как рассказал руководитель Центра абдоминальной хирургии областного онкодиспансера Вадим Голоднов, у пациента не было метастаз. Именно поэтому врачи рассмотрели возможность проведения лапараскопической операции. Через четыре небольших прокола удалили опухоль и близлежащие лимфатические узлы, что позволяет снизить риск возникновения рецидива.



Всего через несколько часов после операции пациента перевели в обычную палату. Сейчас его уже выписали домой, он возвращается к привычному образу жизни.



Проведение операции новым способом стало возможным благодаря современному оборудованию. В начале года хирургам поступили лапароскопические стойки с 3D-визуализацией, что позволило врачам более точно проводить операции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»