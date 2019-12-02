Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышать не будут

13:27 | 3.12.2019

Мэрия Екатеринбурга отказалась от планов повышать проезд в наземном общественном транспорте до 32 рублей. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря, на заседании гордумы.



Как заявил во время заседания мэр города Александр Высокинский, «подтянуть» тариф планировалось для обновления наземного городского транспорта. Однако пока что это решение приостановлено. В следующем году тариф также меняться не будет. Кроме того, Высокинский отметил, что в единый тариф «Екарты» также все-таки включат и метро.



Напомним, что вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте возник еще в мае этого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»