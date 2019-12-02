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12:59 | 3.12.2019

Фото: naidemdom.ru

Академический станет самостоятельным районом Екатеринбурга к 2023 году

Сегодня, 3 декабря, на заседании городской думы Екатеринбурга был одобрен проект создания восьмого района города на базе Академического. Самостоятельным районом он станет к 2023 году.

На данный момент для реализации этого плана осталось только внести проект в Заксобрание области. После этого начнется работа по выделению территории в отдельную единицу.

Напомним, что о создании восьмого района Екатеринбурга начали говорить в начале этого года. В отдельную единицу войдут микрорайоны Академический и Широкореченский. Общая площадь составит около 4,5 тысяч гектаров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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