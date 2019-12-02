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11:54 | 3.12.2019
eanews.ru
Алексей Венедиктов в Екатеринбурге поспорил на тему роли СССР в развязывании Второй мировой войны
Как сообщают «Европейско-Азиатские новости», не обошлось без мелких провокаций и обвинений хозяев вечера (в их числе главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов) в тенденциозном изложении исторических фактов.
«Это люди, которым нужно лучше выучить историю и разобраться в проблеме», - заявил руководитель научного отдела «Российского военно-исторического общества» Юрий Никифоров.
Он отметил, что в современном мире политика теснейшим образом связана с историей, а потому никто не может себе позволить «вольно играться с фактами» о Второй мировой войне: Запад и европейские страны и без того фактически ставят знак равенства между коммунизмом и фашизмом.
«Обвинения в адрес СССР в развязывании войны - это скрытое отрицание справедливости приговора Нюрнбергского трибунала…Десакрализация памяти недопустима. Такие интеллектуальные игры особенно опасны для молодежи», - заявил он.
Однако Алексей Венедиктов, судя по всему, решил словить хайп на фальсификации истории – собственно, ради этого хайпа и пришли в Ельцин Центр некоторые зрители.
Основная часть его вступления была связана с заключением секретного протокола к пакту о ненападении между СССР и Германией, разграничивающего сферы влияния государств-участниц в Восточной Европе. По его мнению, пакт – это «трагическая ошибка советского руководства», и важной задачей для россиян признать ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны – наряду с другими государствами.
По окончании выступления ряд зрителей отметили, что Венедиктову не хватает объективности, а сама его позиция склонна к обвинению СССР в развязывании Второй мировой войны, что обесценивает роль советского народа в победе над фашизмом.
© «Вечерние ведомости»
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