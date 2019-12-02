Жители Свердловской области задолжали около 100 миллиардов рублей

11:01 | 3.12.2019

Фото: yandex.ua

Более 300 тысяч жителей Свердловской области имеют долги по кредитам. Общая сумма задолженности составляет около 100 миллиардов рублей.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, самое большое количество должников проживает в Камышловском районе – 8 281 человек, 25 из которых не оплачивают ипотеку, а остальные не возвращают долги по микрозаймам на общую сумму в миллиард рублей.



В Екатеринбурге же самым «закредитованным» районом является Орджоникидзевский. Там проживают 12 434 должника, не выплативших в общем 2,5 миллиарда рублей. Меньше всего должников в Верх-Исетском и Ленинском районах – здесь по 7 тысяч должников на сумму менее двух миллиардов рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»