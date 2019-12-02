Бизнесмен из Екатеринбурга обманул иностранных клиентов на 64,7 миллионов рублей

10:42 | 3.12.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге осудят бизнесмена, отказавшегося возвращать 64,7 миллионов рублей клиентам из Гонконга. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, гендиректор крупной фирмы заключил контракт с китайской компанией на поставку оборудования. Для этой цели он открыл в банке счет в иностранной валюте. Позже на этот счет были переведены все деньги, однако в установленные контрактом сроки поставки оборудования не последовало, а обвиняемый решил не возвращать деньги. В тот момент переведенная сумма составила более 64,7 миллионов рублей.



На бизнесмена завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд Екатеринбурга, который и вынесет приговор.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»