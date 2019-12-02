На Вторчермете иномарка протаранила «скорую», ехавшую на вызов к ребенку

09:59 | 3.12.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

Минувшей ночью в Екатеринбурге на перекрестке Титова – Ферганская автомобиль протаранил машину скорой помощи, ехавшую на вызов к ребенку. На место ДТП приехала еще две машины с медиками, чтобы оказать помощь пострадавшим.



Как рассказали очевидцы, скорая ехала с включенной мигалкой, так что на дороге она имела преимущество и ей должны были уступить дорогу. Однако двое мужчин, ехавших в Lanos, этого не сделали. В результате иномарка врезалась в машину скорой помощи.



С места аварии автомобили увезли на эвакуаторе. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»