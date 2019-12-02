В Екатеринбург прибудут военные делегации стран ОДКБ

09:42 | 3.12.2019

Фото: пресс-служба ЦВО

В середине декабря в Екатеринбург приедут представители военных ведомств государств Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.



Под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина будет проведен организационно-мобилизационный сбор. На мероприятие приглашены представители генштабов стран ОДКБ из Белоруссии, Киргизии, Армении, Таджикистана и Казахстана. Кроме того, планируется, что участие примут и военные делегации Туркменистана и Узбекистана.



Как рассказали в пресс-службе ЦВО, участники сбора обсудят современный боевой опыт вооруженных конфликтов последних лет, его использование в занятиях по боевой подготовке и в совместных мероприятиях по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском районе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»