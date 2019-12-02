Уральские школьники победили на всероссийской олимпиаде по программированию

09:29 | 3.12.2019

Фото: СУНЦ УрФУ

Школьники Екатеринбурга победили на всероссийской олимпиаде по программированию. Заключительный этап турнира прошел в Санкт-Петербурге.



Олимпиаду по программированию устраивали уже двадцатый раз. Команда екатеринбуржцев «Три кота (два кота и одна кошечка)» состояла из учеников 10 класса СУНЦ УрФУ Алисы Гладченко и Виктора Михайлова и 11-классника гимназии №9 Ивана Лахтина. На олимпиаде им нужно было решить как можно больше задач на каком-либо языке программирования. Причем решить не только правильно, но и быстро.



Всего уральские школьники решили десять задач из 12. Они обошли 251 команду из России и стран ближнего зарубежья.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»