Медики Екатеринбурга рассказали, что снюс может развивать онкологические заболевания

09:19 | 3.12.2019

Фото: versiya.info

Врачи Екатеринбурга обеспокоены популярностью жевательного табака среди школьников, так как, по их словам, он токсичнее обычного в 7-10 раз и быстро вызывает зависимость. Также медики отмечают, что употребление снюса может развить онкологические заболевания.



Как рассказал онколог и начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов, если воспаление не вылечить на ранних этапах, то будут развиваться более тяжелые и стойкие заболевания. Снюс может провоцировать изменения, когда соприкасается со слизистой ротовой полости. Его употребление приводить к появлению язв на губах и деснах, заболевания гортани, а также к развитию опухолевой патологии и злокачественным образованиям.



Кроме того, врачи сообщают, что с жевательным табаком в организм поступает большое количество никотина, который вызывает сужение сосудов и ухудшает кровоснабжение внутренних органов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»