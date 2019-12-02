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01:32 | 3.12.2019

отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Девушка, торопившаяся на трамвай, попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Вторчермете в результате ДТП пострадала 15-летняя девушка-пешеход. Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу в 21:20 в районе дома № 40 по улице Титова водитель автомашины «Форд-Фокус» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал.

Девушка получила травмы и была госпитализирована в ДГКБ № 9.

Установлено, что транспортным средством управлял 35- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 10 лет. С его слов, он двигался по левой полосе автодороги со скоростью примерно 50 км/ч. Девочка выбежала неожиданно с левой стороны, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

По предварительной информации, девочка торопилась на трамвай, чтобы уехать домой.

На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.

© «Вечерние ведомости»

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