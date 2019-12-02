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21:05 | 2.12.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину

В Екатеринбурге пропал 51-летний Юрий Елькин. С 28 ноября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 186 см, худощавое телосложение, короткие с сединой волосы, серо-зелёные глаза. Особые приметы: шрам от ожога на предплечье правой руки, шрам на плече.

На момент пропажи был одет в коричневые вельветовые брюки, сапоги чёрно-коричневого цвета на шнуровке, куртку с жёлтыми вставками и джемпер вязаный с синими вставками на груди.

Если вы знаете что-то о местонахождении пропавшего мужчину – сообщите об этом руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по номеру телефона
+7-9000-44-02-20.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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