Новости дня
21:05 | 2.12.2019
Фото: Поисковой отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
Приметы: рост 186 см, худощавое телосложение, короткие с сединой волосы, серо-зелёные глаза. Особые приметы: шрам от ожога на предплечье правой руки, шрам на плече.
На момент пропажи был одет в коричневые вельветовые брюки, сапоги чёрно-коричневого цвета на шнуровке, куртку с жёлтыми вставками и джемпер вязаный с синими вставками на груди.
Если вы знаете что-то о местонахождении пропавшего мужчину – сообщите об этом руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по номеру телефона
+7-9000-44-02-20.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
02.12.2019
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