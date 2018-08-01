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18:09 | 2.12.2019

Организатор незаконной миграции на Урале зарегистрировал более 15 тысяч мигрантов

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут двое местных жителей по уголовному делу об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем и выступая арендатором нежилого помещения, переоборудованном в общежитие, организовал прием документов иностранных граждан с целью осуществления в дальнейшем их фиктивной постановки на учет за денежное вознаграждение.

При этом обвиняемый выступал в качестве принимающей стороны, привлекая к работе офисов без оформления трудовых отношений жителей Нижнего Тагила.

Кроме того, обвиняемый, являясь директором юридического лица и одновременно индивидуальным предпринимателем, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Он осознавал, что иностранные граждане фактически выполнять трудовые обязанности не будут, а документы о фиктивных трудовых отношениях нужны для предоставления в миграционные структуры для подтверждения патента либо продления срока его действия.

Указанным образом, обвиняемый в течение 2014 года осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 1 537 иностранных граждан.

Продолжая наращивать и расширять свою криминальную деятельность, обвиняемый за денежное вознаграждение в 2015 году осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 2 001 иностранного гражданина, в 2016 году - не менее 2 757 граждан, в 2017 году - не менее 4 306 иностранных граждан. В период с января по май 2018 года обвиняемый осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 3 580 иностранных граждан.

В мае 2018 года обвиняемый для облегчения совершения преступления предложил жительнице г. Нижний Тагил, 1986 г.р., за денежное вознаграждение совместно с ним заняться организацией незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации, на что последняя согласилась.

Подельники разработали прайс-лист с расценками на услуги по организации незаконной миграции. В нем они в доступной форме указали, что «помогают» мигрантам в получении прописки (временной регистрации), продлении регистрации по патенту, продлении регистрации по трудовому договору за 1 тыс. рублей на месяц, 1 400 рублей на 2–3 месяца, за 3,5 тыс. рублей на 1 год.

Соучастники вели строгий учет денежных средств, поступающих от осуществления преступной деятельности, ежедневный отчет о принятых наличных денежных средствах о сумме, о финансовых обязательствах незаконных мигрантов.

Действуя совместно, злоумышленники в период мая 2018 года по июнь 2019 года осуществили массовую фиктивную постановку на учет не менее 862 иностранных граждан за денежное вознаграждение.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемым будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила.

© «Вечерние ведомости»

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