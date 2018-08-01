«Горячая линия» министерства здравоохранения Свердловской области стала круглосуточной

17:57 | 2.12.2019

Фото: oagb.ru

«Горячая линия» свердловского минздрава стала работать в круглосуточном режиме. Связаться со специалистами можно бесплатно по телефону 8-800-1000-153.



По словам начальника медицинского информационно-аналитического центра Татьяны Трофимовой, горячая линия создана для дополнительного информирования свердловчан об их правах на получения своевременной, доступной и качественной медицинской помощи.



Обычно свердловчане звонят, чтобы записаться на прием к врачам, внести предложения по вопросам качества медпомощи и узнать о системе медицинского страхования.



Добавим, что по «горячей линии», работающей в новом режиме, в минздрав уже позвонили более 150 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»