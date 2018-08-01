Свердловский парк «Оленьи ручьи» за 20 лет посетили 100 тысяч человек

17:22 | 2.12.2019

Фото: olen.ur.ru

Природный уральский парк «Оленьи ручьи» зарегистрировал 100-тысячного посетителя в год своего 20-летия, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. 100-тысячный гость приезжал в парк вместе с семьей из Асбеста на прошлой неделе.



Посетить «Оленьи ручьи» приехали 8 членов семьи Сагитовых: супруги, дети и внуки. Вместе они провели на территории парка целую неделю. Как рассказали сами Сагитовы, этот визит стал уже шестым. В качестве подарка администрация вручила им фотоальбом и сертификат на разовое посещение.



Стоит напомнить, что природный парк «Оленьи ручьи» был создан в 1999 году. Он располагается на площади 1999 тысяч гектаров в одном из самых красивых районов Среднего Урала. Отметим, что парк также является особо охраняемой территорией.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»