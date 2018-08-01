В Следственном комитете рассказали о деле об убийстве 9-летнего мальчика

17:02 | 2.12.2019

Фото: ural.kp.ru

Следственный комитет по Свердловской области рассказал о ходе расследования дела об убийстве 9-летнего мальчика. На данный момент в рамках расследования установлены и задержаны двое фигурантов.



Следует напомнить, что 27 ноября в СК поступило сообщение о том, что в лесопарке «Юго-Западный» нашли тело 9-летнего ребенка с признаками криминальной смерти. Прибывшие на место следователи обнаружили тело мальчика, завёрнутое в простыню, позже было установлено, что ребенок умер от механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.



Позже были задержаны мужчина 1979 года рождения и женщина 1971 года рождения. В ближайшее время суд примет решение о заключении подозреваемых под стражу. Отмечается, что следователи также проверят оперативную информацию о возможном наличии других подозреваемых.



«Раскрытие этого резонансного преступления находилось на личном контроле начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Мешкова. В соответствии с его приказом, в город Уфу выезжали наиболее профподготовленная группа сыщиков уголовного розыска, а также наши коллеги из регионального ФСБ и СКР. Существенную помощь екатеринбургским силовикам оказали представители МВД Республики Башкортостан. Именно здесь на железнодорожном вокзале и был задержан оперуполномоченными подозреваемый, 1979 г.р. – отец погибшего ребёнка. Гражданин намеревался скрыться в другой регион. Также в Уфе была задержана ещё одна фигурантка – женщина, 1971 г.р. Подозреваемых доставили для производства оперативно-следственных действий в отдел полиции №12 УМВД по г.Екатеринбургу, на территории обслуживания которого было обнаружено захоронение с телом мальчика. В материалах ещё много фактов и моментов, требующих тщательной проработки, поэтому сейчас максимально подробно все обстоятельства произошедшего ЧП пока не комментируются», - рассказал пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.



Кроме того, сейчас проверяется семья, где жил мальчик, а также работа органов системы профилактики по выяснению условий жизни данной семьи. При наличии оснований действию должностных лиц будет дана объективная правовая оценка.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»