Наградят миллионом: полицейские просят помощи свердловчан в поиске убийцы двух девушек на Уктусе

16:31 | 2.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге разыскивается подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе летом 2018 года. Как отметил пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Горелых, тем, кто предоставит информацию, которая окажет реальную помощь у установлении личности убийцы, областной полицейский главк гарантирует вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.



Напомним, двух девушек с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне горы Уктус утром 26 августа 2018 года. Одна из них погибла на месте происшествия, вторая позже, в больнице.



Всем, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом стоит обращаться в СУ СКР по телефонам: 8(343)297-72-17 (руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Фёдорович Мальцев), 8(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению регионального СКР) или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 8(343)358-71-61.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»