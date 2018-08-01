Свердловскую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную выдачу микрозаймов

16:24 | 2.12.2019

Фото: akket.com

Прокуратура города Кушвы проверила свердловскую организацию ООО «Гарантия». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, за незаконную выдачу микрозаймов гражданам мировой судья оштрафовал юрлицо на 100 тысяч рублей.



Отмечается, что правом предоставлять микрозаймы, согласно федеральному законодательству, наделен ограниченный круг лиц, среди которых кредитные организации, сельскохозяйственные кооперативы, кредитные кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации, официально состоящие в реестре Банка России. ООО «Гарантия» таким лицом не является.



Поэтому в соответствии со статьей 14.56 КоАП РФ, мировой судья назначил организации штраф в размере 100 тысяч рублей, а ее руководителю в размере 20 тысяч рублей.



Добавим, что теперь данное юрлицо выдачей займов не занимается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»