В Свердловской области будут судить медсестру, похитившую деньги у умиравшего пациента

15:33 | 2.12.2019

Фото: if24.ru

В Березовском будут судить медсестру городской больницы, похитившую деньги у пациента, находящегося в. критическом состоянии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 23-летняя девушка перевела на свою карту 4 900 рублей с банковского счета умирающего.



Доставили пациента в тяжелом состоянии в больницу 8 октября. Сотруднице блока интенсивной терапии передали принадлежащие ему вещи, в том числе сенсорный сотовый телефон. На экране мобильника девушка увидела, что пациенту пришло уведомление о поступлении средств. После перевода денег на свою карту стереть сообщение о транзакции из памяти телефона медсестра забыла. Больной скончался в течение часа после кражи.



Родственники пациента, которым вещи были переданы после его смерти, предъявили претензии медсестре. Девушка созналась в содеянном после подачи заявления в полицию.



В результате на обвиняемую завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»