Жителей Екатеринбурга приглашают вступить в Национальный регистр доноров костного мозга, чтобы спасти жизнь молодому парню

15:28 | 2.12.2019

Фото с личной страницы Артура Зайнутдинова в соцсетях

Благотворительная акция «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» в Екатеринбурге организована Русфондом в поддержку Зайнутдинова Артура. Это шанс на спасение для 29-ти летнего парня, который страдает острым миелобластным лейкозом. Артуру требуется трансплантация костного мозга от полностью совместимого неродственного донора. На данный момент совместимый донор в Российском регистре отсутствует.



Со 2 по 20 декабря можно будет сдать кровь на типирование, вступить в Национальный регистр доноров костного мозга и таким образом стать потенциальным донором для Артура.



По статистике, ежегодно у 25–28 тыс. россиян диагностируют онкогематологические заболевания, примерно каждые 20 минут один человек узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ), она требуется примерно 4,5 тысячам человек, при этом проводится силами благотворителей.



На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная трансплантация. Именно для этих людей во всем мире создаются регистры доноров. Врачи говорят, что шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 10 тысяч.



Сдать кровь на типирование можно в медицинских офисах «ИНВИТРО»:



ул. Азина, д. 39

ул. Академика Бардина, д. 40, корп. 1.

ул. Белинского, д. 200А

ул. Белореченская, д. 29

ул. Восточная, 164

ул. Гагарина, д. 22

ул. Грибоедова, д.15

ул. Заводская, д. 12.

ул. Краснолесья, д. 109.

ул. Краснофлотцев, д. 22

ул. Машиностроителей, д. 14.

ул. Надеждинская, д. 8.

ул. Патриса Лумумбы, 63

ул. Победы, д. 16

ул. Радищева, д. 33

ул. Родонитовая, д. 8.

ул. Сыромолотова, д. 25

ул. Трактовая, д. 2

ул. Тургенева, д. 3.

ул. Уральская, 70

ул. Фрунзе, д. 67.

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