Сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя в Екатеринбурге только после стрельбы по колесам

15:17 | 2.12.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь с 29 на 30 ноября инспекторы ДПС гонялись за пьяным водителем, для остановки пришлось применить табельное оружие, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Около 3 часов ночи, заметив на перекрестке улиц Альпинистов и Чистая на Химмаше, автомобиль ВАЗ-2114, который вилял из стороны в сторону, сотрудниками ГИБДД было принято решение об остановке транспортного средства и проверки документов у водителя. Но водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и продолжил движение.



Началось преследование, в ходе которого сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорящего устройства требовали от водителя остановится, но водитель продолжал движение. На автодороге «Екатеринбург-Тюмень» после применения табельного оружия водитель остановился. Освидетельствование показало результат 1,7 мг/л, что соответствует высокой степени опьянения. Сам 40-летний водитель ничего пояснить не смог. В ответ на вопросы сотрудников полиции он бессвязно говорил отдельные слова.



Отметим, что в минувшие выходные сплошные проверки транспорта прошли сразу в нескольких городах Свердловской области. За три дня автоинспекторами задержано 158 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, причем 19 из них ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, теперь им грозит уже уголовная ответственность. Часть водителей – 34 человека отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Им грозят крупные штрафы и лишение права управления.



Кроме этого, в Свердловской области пресечено 123 факта нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления. Большая часть этих водителей – 98 ранее не получала водительских удостоверений, дающих право управления транспортными средствами.

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