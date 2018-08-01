Бойцы ОМОН свердловской Росгвардии патрулируют леса в поисках браконьеров

В разгар сезона охоты сотрудники Росгвардии продолжают оказывать содействие инспекторам Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Совместные рейды проводятся в лесных угодьях Среднего Урала.Патрули Росгвардии вместе госинспекторами проверяют документы: разрешения на оружие, охотничий билет, разрешение на охоту.С высоты птичьего полета сотрудники авиационного отряда специального назначения обследуют территорию в радиусе до 70 километров и днем и ночью. Они координируют работу охотнадзора и направляют группу патруля к вероятным точкам выявления браконьеров, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.Вместе с инспекторами природоохраны дежурят сотрудники ОМОН и подразделений лицензионно-разрешительной службы. Только в этом году проведено было 23 совместных с Росгвардией рейдов по охотничьим угодьям Свердловской области.В ходе проверок и мероприятий по контролю на территории среды обитания объектов животного мира с начала этого года инспекторами Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области выявлено 701 нарушение, из них 16 фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов и 7 фактов незаконного оборота продукции охоты, изъято 44 единицы огнестрельного оружия и 208 единиц петель и капканов.По фактам незаконной охоты правоохранительными органами возбуждено 52 уголовных дела. В отношении 22 лиц направлено в суд 17 уголовных дел.