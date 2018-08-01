«Армейский» Форд Фокус попал в ДТП в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге днем 2 декабря на улице Первомайской у здания №56 произошло ДТП с участием автомобиля из автопарка Центрального военного округа.Как сообщили veved.ru очевидцы, по Первомайской в направлении Восточной ехал «армейский» Форд Фокус, который объезжал припаркованный на правой полосе микроавтобус. Девушка за рулем следовавшего сзади кроссовера Мерседес, вероятно, не ожидала такого маневра, пыталась объехать, но маневр не удался.В результате все три транспортных средств получили механические повреждения, никто не пострадал.