Из Екатеринбурга за месяц вывезли 100 тысяч тонн мусора

13:32 | 2.12.2019

Фото: КП - Екатеринбург

С улиц Екатеринбурга за прошедший месяц коммунальщики вывезли 100 тысяч тонн снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.



Всего в ноябре для устранения гололёда на дороги Екатеринбурга высыпали около 1400 тонн противогололедных материалов и около 1000 тонн щебня.



Сегодня, 2 декабря, вновь начался снегопад. На борьбу с ним на улицы выехали 164 спецмашины и 459 рабочих.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»