В Екатеринбурге закрыли группу детского сада из-за нарушений

12:30 | 2.12.2019

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

В екатеринбургском детском саду №437 «Солнечный лучик» на Вторчермете судебные приставы закрыли одну из групп. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Вторую группу садика закрыли на 40 суток из-за очередного нарушения. В ходе проверки было установлено, что в группе плохое качество питьевой воды. Помимо этого, там же нарушен и порядок размещения детей.



Доступ в помещение указанной группы пристав приостановил – входные двери опечатаны. Входить туда можно только для устранения выявленных нарушений.



Напомним, что ранее, в октябре, дошкольное учреждение закрывали на 20 дней из-за обнаружения кишечной инфекции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»