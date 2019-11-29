Свердловские спасатели эвакуировали с горы «Косьвинский камень» группу туристов

12:00 | 2.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С горы «Косьвинский камень» накануне свердловским спасателям пришлось эвакуировать двух туристов. Они не смогли самостоятельно спуститься, так как один из них сломал ногу.



Вчера, первого декабря, диспетчеры зафиксировали тревожное сообщение. Группа спасателей ПСО Карпинска определила с туристами координаты их местонахождения. Это удалось сделать благодаря тому, что в районе горы функционирует устойчивая сотовая связь.



Как рассказали в пресс службе МЧС по Свердловской области, группа спасателей прибыла в поселок Кытлым в 14:10, а уже в 14:30 выехала на снегоходе в сторону горы. Подъем на «Косьвинский камень» занял три часа. По прибытии спасателей пострадавшему туристу наложили шину на ногу. Группа туристов со спасателями спустилась с горы в поселок только в 21:30.



В спасательной операции участвовали 13 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. У подножия горы туристов встретили медики. Состояние пострадавшего оценили как удовлетворительно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»