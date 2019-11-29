В свердловском поселке сгорела «девятка»

11:29 | 2.12.2019

Фото: ufa.kp.ru

Сегодня утром в свердловском поселке Сылва в Шалинском городском округе сгорела «девятка». Пожар произошел на улице Свердлова.



Диспетчеры зафиксировали сообщение о пожаре в 07:19. На борьбу с огнем выехали четыре спасателя на двух спецмашинах. В 07:30 пожар уже локализовали, а уже через минуту было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 07:50.



В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»