Новости дня
11:29 | 2.12.2019
Фото: ufa.kp.ru
В свердловском поселке сгорела «девятка»
Диспетчеры зафиксировали сообщение о пожаре в 07:19. На борьбу с огнем выехали четыре спасателя на двух спецмашинах. В 07:30 пожар уже локализовали, а уже через минуту было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 07:50.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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