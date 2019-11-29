На трассе Пермь – Екатеринбург из-за аварии введено реверсивное движение

10:59 | 2.12.2019

Фото: Владимир Мартьянов / Областная газета

Сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург произошла серьезная авария. Из-за ДТП на участке дороги введено реверсивное движение.



В пресс-службе «Уралуправтодора» рассказали, что авария произошла на 321 километре трассы Р-242. На месте происшествия сейчас работают инспекторы ГИБДД. Подробности ДТП выясняются.



Автомобилистов просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать маршрут с учетом затрудненного движения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»